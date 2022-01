La bagenca Deporvillage, empresa d’e-commerce esportiu, llança al mercat una col·lecció de bicicletes amb marca pròpia, amb l’objectiu de reforçar la seva divisió d’equipament de ciclisme, categoria en la qual és líder del mercat, segons explica la companyia en un comunicat. Centrada inicialment en la disciplina MTB, la nova gamma consta de quatre models per a usuaris que s’inicien en el món del ciclisme.

Aquest llançament s’emmarca en un ambiciós pla estratègic, reporta la companyia, per situar Deporvillage com a marca líder en la venda de bicicletes. «Estem molt orgullosos de poder llançar la col·lecció de bicicletes Deporvillage, sobretot tenint en compte la situació que regeix actualment en el mercat», explica Fermín Mancebo, COO & Responsable de Marca Pròpia de Deporvillage, a més, «el ciclisme és una de les nostres principals disciplines, i per això continuarem treballant intensament perquè els nostres clients trobin a Deporvillage l’oferta que millor cobreixi les seves necessitats.»

La col·lecció de bicicletes Deporvillage se sustenta, assegura l’empresa, en els conceptes de comoditat, rendiment, disseny atractiu i facilitat d’ús per part de l’usuari.