El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat la creació d'una línia d'ajuts i assessorament per a les empreses afectades per la crisi de subministrament de primeres matèries. Les empreses beneficiàries seran aquelles que requereixin liti, per a la fabricació de cotxes; semiconductors, necessaris per a la fabricació de xips; entre altres matèries fonamentals com el coure, el zinc o l'alumini.

Torrent ha avançat també la posada en marxa d'un servei d'assessorament a la indústria, per a optimitzar rutes o per a trobar nous proveïdors logístics. A la vegada, el conseller ha comunicat que l'ICF obrirà una línia de préstecs de 100 milions d'euros perquè aquestes empreses puguin continuar operant.