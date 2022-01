L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha lliurat el segell Aquí Assessorem l’Economia Social a les gestories Rojas Donada de Manresa i Biols de Solsona. El segell acredita les empreses prescriptores que han seguit una formació específica en acompanyament i assessorament de projectes cooperatius i d’economia social i solidària i que coneix les especificitats fiscals, laborals i jurídiques del model cooperatiu i hi treballa en xarxa. Amb aquestes incorporacions, actualment hi ha un total de 13 gestories especialitzades a la Catalunya Central. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu, compta amb el reconeixement de les administracions públiques adherides i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i el Tercer Sector, del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.