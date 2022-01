La manresana Alba Vilaseca, graduada en Disseny de Moda i especialitzada en Disseny de Calçat per LCI Barcelona, és la impulsora de la nova marca de calçat casual Dooet Shoes.

La idea del projecte, amb seu a Santpedor, es va anar perfilant al llarg del 2020 i va arrencar el mes de setembre de l’any passat. Vilaseca diu que l’arrencada «ha anat bé pel boca-orella, la resposta dels clients és molt satisfactòria, però online costa molt».

La fundadora, directora creativa i dissenyadora de la firma explica que amb el nom Dooet, que vol transmetre el concepte de «dueto», ha volgut destacar la necessitat d’«una sincronia perfecta» i la voluntat de potenciar valors com «la confiança i la fusió». L’objectiu de la nova marca de calçat «és crear peces de disseny que perdurin en el temps, allunyar-nos de les tendències», i fer models que tinguin un disseny atemporal.

Posant en valor la tradició i l’artesania i l’aposta pels materials orgànics, reciclats i biodegrables, Vilaseca remarca que l’objectiu és «oferir un producte d’alta qualitat en què la comoditat és un element clau».

El primer model que ha presentat Dooet Shoes, anomenat Geppetto per posar èmfasi en el fet que el procés de fabricació és artesanal, té una versió per a home i una per a dona. D’aquí a un mes o mes i mig, la dissenyadora manresana assegura que sortirà al mercat el segon model.

La fabricació es porta a terme en una empresa familiar d’Alacant, una zona amb molta tradició sabatera, i els materials que s’utilitzen per fer les sabatilles són ecològics i naturals i disposen de certificació de bones pràctiques de gestió ambiental. La dissenyadora manresana explica que «constantment busquem sinergies amb proveïdors locals per crear aliances». D’aquesta manera, afegeix, «podem tenir més control en la cadena de subministrament i reduïm el nostre impacte mediambiental».

Vilaseca afirma que «fem servir els millors materials orgànics, reciclats i sostenibles de què disposem». La pell amb què es fabriquen les sabatilles és tractada amb pràctiques sostenibles, les soles són d’origen 100% vegetal –de làtex natural, que és obtingut a partir de la saba o llet d’hevea–, i biodegradables. El làtex és un material que es caracteritza per la seva comoditat, elasticitat i flexibilitat. Les sabatilles també porten un folre interior de teixit de bambú i els cordons estan fets d’una mescla de cotó natural regenerat i taps d’ampolla reciclats.

La venda és 100% online (www.dooet.eu), però la dissenyadora manresana està estudiant ser present en botigues petites de dissenyadors de roba emergents i que comparteixen els valors de la marca.

Vilaseca explica que «d’alguna manera és tornar el calçat a la comarca del Bages», on assegura que no hi ha presència de fabricants de calçat. El sector de la pell a Manresa va tenir presència a la ciutat fins al segle XVIII i el testimoni que en queda és la façana –que és bé protegit i està inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat– de l’antiga fàbrica de l’empresa de calçat Pielsa, d’origen manresà, que va tancar portes l’any 1996. El sector de la pell va tenir un pes important en la industrialització de la ciutat i de la comarca.