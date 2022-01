El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat la creació d’una finestreta única per ajudar les empreses catalanes afectades per la crisi de subministraments internacionals, per exemple semiconductors. Torrent va anunciar la creació de la finestreta d’«Aprovisionament i Logística» durant la sessió de control del Parlament, i va precisar que dependrà d’Acció. La nova finestreta única disposarà d’un paquet de serveis orientats a mitigar l’afectació d’aquesta crisi a les pimes catalanes. Segons Torrent, «ens trobem davant un escenari molt complex que amenaça la competitivitat, i encara que no disposem de prou competències per atacar les causes d’aquesta crisi, hem fet tot el que estigui al nostre abast per ajudar les empreses».