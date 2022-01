Membres de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) s'han queixat en una reunió amb la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, de la manca d'inversions de l'executiu català a la comarca, posant d'exemple l'últim pressupost del Govern, i en aquest sentit, han reivindicat que el Berguedà sigui una comarca millor posicionada econòmicament.

La patronal també ha reclamat accions concretes per la comarca, com ara que el polígon d'Olvan sigui una prioritat en l'agenda de l'executiu, així com "una proposta adequada a les necessitats de la comarca pel tram de la C-16 de Berga al Túnel del Cadí". També ha fet èmfasi a la necessitat de promoure una estació de tren per a passatgers “Sallent-Berguedà” a la zona de les mines sallentines per per facilitar les connexions de la comarca amb l’àrea metropolitana.

D'altra banda, l'ACEB celebra l'anunci de la nova variant de Sagàs i confia que les obres comencin en la data anunciada. També ha demanat millores en l'eix prepirinenc de la C-26, que uneix Berga amb Solsona i Ripoll.

La patronal ha posat sobre la taula també Firhàbitat, que després de la primera edició, s’ha situat com una fira capdavantera en l’àmbit de la bioconstrucció i l’eficiència energètica amb activitats, formació i divulgació durant tot l’any més enllà dels dies de la mostra. Ens cal el suport del Govern per consolidar aquesta fira de gran transcendència pel sector, pel Berguedà i pionera a Catalunya.

L'Associació ha estat el primer col·lectiu del Berguedà que s’ha reunit amb la consellera després de l’anunci de la consulta pels Jocs Olímpics en la que no es comptarà amb el vot dels berguedans. Els representants dels empresaris han expressat formalment a la consellera el disgust en ser exclosos de de la consulta dels Jocs d’Hivern del Pirineu. A més a més, també han incidit en el fet que caldria conèixer el projecte olímpic amb el màxim detall per poder-lo valorar.