Parlem Telecom, operadora de telecomunicacions catalana nascuda el 2014 i que ofereix serveis integrals de telecomunicacions, ha obert a Manresa un nou establiment al passeig de Pere III, 54. La companyia assegura en un comunicat que vol que l’obertura de la nova botiga «serveixi per créixer com a operador de proximitat dins de la comarca del Bages».

L’operació s’emmarca en el pla d’obertura de botigues que Parlem Telecom està executant arreu de Catalunya, amb «una inversió valorada en 1 milió d’euros per situar-se encara més a prop dels clients».

Segons reporta la companyia, el Bages és una comarca de gran interès per a Parlem Telecom, on el seu missatge ha tingut molt bona acollida i, per tant, ha contribuït a la seva consolidació empresarial amb el pas dels anys. El pla d’expansió territorial de la companyia de telecomunicacions catalana, que cotitza amb èxit des d’aquest estiu al mercat borsari BME Growth, inclou obrir botigues franquícia a capitals de comarca, com Manresa, botigues mòbils a pobles i botigues insígnia a capitals de província. L’operadora ja té botigues a Igualada, Vic, Malla, Terrassa, Sabadell, Amposta, Blanes, Barcelona, Granollers i el Vendrell, en un procés d’expansió durant tot el 2022.