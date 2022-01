El restaurant Mas de la Sala de Sallent ha obtingut un nou reconeixement als Wedding Awards, els premis que atorga el portal especialitzat Bodas.net. Mas de la Sala ha obtingut el guardó en la categoria de Banquet.

Bodas.net, integrat en el grup The Knot Worldwide, ha celebrat la novena edició dels premis Wedding Awards, en els quals participen les més de 49.000 empreses registrades en aquest portal especialitzat en festes de noces. Els Wedding Awards són els únics premis del sector atorgats a partir de les opinions de les parelles que han contret matrimoni.

El guardó acredita Mas de la Sala, segons el comunicat emès per Bodas.net, com «un dels millors proveïdors de l’any gràcies a les parelles. I recalca que això s’ha donat «en les noces del 2021, que es recordaran per ser de les més complicades per al sector almenys en l’última dècada», amb motiu de la pandèmia.