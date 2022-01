Catalunya va liderar el descens de l’atur el 2021 a Espanya, en tancar l’any amb 142.500 aturats menys que el 2020, la baixada més important interanual de la seva sèrie històrica, fins a situar el nombre d’aturats en 395.400 persones i la taxa d’atur en el 10,16%, la més baixa des del 2008, quan va començar la crisi financera.

Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en l’últim any, Catalunya va crear 157.600 ocupacions, el 4,72% més que l’any anterior, fins a aconseguir els 3.498.100 ocupats i una taxa d’activitat del 61,27%.

Es tracta del major creixement d’ocupació interanual des del 2005, segons el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que va assegurar que l’any passat va ser el de la «recuperació» i el de la «superació de la crisi provocada» per la covid-19 i que el 2022 serà el de la «consolidació».

Torrent va destacar que Catalunya fa sis trimestres consecutius que té creixements d’ocupació i que, malgrat aquestes bones dades, és conscient que «queda molta feina per fer» per posar fi a les «febleses estructurals» del mercat de treball, amb especial atenció a tres col·lectius. Es va referir als joves, amb una taxa d’atur juvenil del 21,6%, malgrat baixar més de 5 punts; als 182.000 aturats de llarga durada, més de 18.000 menys que fa un any, i a les dones, la taxa d’atur de les quals és superior a la dels homes. A més, Torrent va destacar que el 2021 també s’ha tancat amb una major «qualitat» en l’ocupació, ja que ha augmentat el nombre de treballadors a temps complet i contracte indefinit.

A Catalunya, del total d’aturats, 177.800 són homes, amb una taxa d’atur del 8,86%, i 217.600, dones, amb una taxa de desocupació situada en l’11,53%. Al conjunt d’Espanya, l’atur es va reduir en 615.900 persones el 2021, la retallada més gran des de mitjans del 2017, fins als 3,1 milions d’aturats, i va situar la taxa d’atur en el 13,33%, la més baixa des del 2008.

A més, el mercat laboral espanyol va generar 840.700 llocs de treball l’any passat, la creació d’ocupació més alta des del 2005, que va portat la xifra total d’ocupats fins als 20,18 milions de persones, el nivell més alt en tretze anys. L’últim trimestre, Catalunya va reduir el nombre d’aturats en 31.300, que significa el 7,32% menys que el trimestre anterior. En el mateix període, la comunitat va crear 18.700 ocupacions, amb un increment del 0,54% respecte dels tres mesos anteriors.

La UGT va posar de manifest que, malgrat la recuperació de l’ocupació el 2021, les dones, els joves i els estrangers presenten un atur més alt que abans de la pandèmia. El sindicat va instar els partits polítics a convalidar al Congrés l’acord per a la reforma laboral consensuada pel Govern espanyol i els agents socials, que encara no té els suports necessaris, a més de demanar a la Generalitat que obri una nova edició d’ajudes per a treballadors en Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i fixos discontinus que encara no han pogut tornar als seus llocs de treball.

També CCOO considera que el futur del marc laboral «està en joc», per la qual cosa és «necessària» l’aprovació de la reforma laboral. Malgrat celebrar que el mercat de treball hagi recuperat el «ritme prepandèmic», el sindicat va lamentar que continua accentuant-se la bretxa de gènere.

Per la seva banda, la patronal de la petita i la mitjana empresa catalana Pimec va avisar que no es pot parlar de recuperació del mercat de treball mentre hi hagi empreses que no poden obrir els seus negocis amb normalitat. A més, el seu secretari general, Josep Ginesta, va insistir que les dades d’atur són «manifestament millorables», ja que seria desitjable estar més prop de la taxa d’atur d’Alemanya (3,2%) o Dinamarca (5%) que de Turquia (11,5%).