La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va visitar ahir, en la seva gira per Catalunya, la planta de Seat a Martorell.

Díaz es va reunir amb el CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiiths, i amb els vicepresidents de Compres, Recursos Humans i Organització de l’automobilística. La ministra de Treball va destacar que Seat representa «un model d’empresa extraordinari» que pot servir d’exemple per al procés de transformació del model productiu que afronta l’economia espanyola i per crear llocs de feina qualificats. Així, va lamentar que la visita se li fes «curta» i es va comprometre a tornar amb temps per conèixer la realitat d’una empresa amb un model de relacions laborals únic.

També va agrair a Seat que, en plena pandèmia, fabriqués respiradors que van salvar moltes vides. «Demostra que el nostre país fa les coses bé i que quan ho necessitem remem en la mateixa direcció»,va apuntar.

Petició d’ajut per al motor elèctric

Per la seva banda, el comitè d’empresa de l’automobilística va demanar l’ajuda de Díaz per aconseguir que el Grup Volkswagen assigni la fabricació de motors elèctrics a la planta que té al Prat de Llobregat, davant el temor que tanqui si perd aquest encàrrec.

Els sindicats de Seat van traslladar aquest prec a la ministra durant la reunió que van mantenir aprofitant la seva visita a les instal·lacions de Martorell.

El president del comitè i membre del Consell de Supervisió del Grup Volkswagen, Matías Carnero, va explicar a Efe que hi ha «preocupació» davant la possibilitat que el consorci alemany, al qual pertany Seat, adjudiqui a una planta a Hongria la fabricació dels motors dels cotxes elèctrics que s’acoblaran a Martorell i a Pamplona.

«Si el Prat es queda sense el motor elèctric, el risc que acabi tancant és molt alt. El Govern espanyol ha d’apressar el Grup Volkswagen perquè es fabriquin aquí els 800.000 motors dels vehicles elèctrics que s’acoblaran a partir del 2025 entre les plantes del consorci de Martorell i Pamplona», va dir Carnero.