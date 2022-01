FACUA considera «il·legal» que hi hagi bancs que «es neguin a donar atenció personal a consumidors vulnerables incapaços d’accedir als seus serveis a través d’Internet o del caixer».

En un comunicat, l’organització de consumidors considera contrari a la legislació bancària no ajudar una persona que no sap utilitzar el caixer, o cobrar-li una comissió per fer-ho, ja que la retirada d’efectiu és una operativa bàsica dels comptes corrents. FACUA també critica el tancament d’oficines en zones rurals «sense donar alternatives als usuaris vulnerables per rebre atenció». L’associació lamenta la «passivitat» del Govern espanyol davant d’aquesta situació, així com la del Banc d’Espanya.

FACUA va escriure fa tres mesos a la vicepresidenta econòmica del Govern, Nadia Calviño, i al ministre de Consum, Alberto Garzón, per queixar-se de la situació de vulnerabilitat de molts usuaris financers, però assegura que no ha rebut cap resposta. A les missives, l’associació recordava als membres de l’executiu de Pedro Sánchez que la llei estableix que els consumidors vulnerables han de rebre una «especial atenció» per part de l’administració i que s’han de garantir els seus drets «en condicions d’igualtat», evitant tràmits que els puguin perjudicar.