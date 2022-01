Membres de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) van demanar ahir en una reunió amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, una millora de les infraestructures de la comarca i que els pressupostos de l’executiu destinin més diners en inversions al Berguedà.

«Cada vegada s’accelera més aquesta dinàmica de quedar-nos en terra de ningú», va destacar el president, Josep Maria Serarols, en declaracions a Regió7. Tot i això, Serarols va puntualitzar que Vilagrà, per la seva proximitat, «coneix la problemàtica i entén el Berguedà».

La patronal va demanar que el polígon d’Olvan sigui una prioritat per l’executiu, i «una proposta adequada a les necessitats de la comarca pel tram de la C-16 de Berga al túnel del Cadí». A més, va fer èmfasi en la necessitat de promoure una estació de tren per a passatgers «Sallent-Berguedà» a la zona de les mines sallentines per facilitar les connexions de la comarca amb l’àrea metropolitana.

D’altra banda, l’ACEB celebra l’anunci de la nova variant de Sagàs i confia que les obres comencin en la data anunciada. En aquest sentit, Serarols va recordar que el polígon d’Olvan és davant d’aquest eix, i va posar en valor que un polígon potent com el de Gurb està a només mitja hora. En paral·lel, es va demanar una millora de la C-26, que connecta Berga amb Solsona i Ripoll.

A més, l’associació va posar sobre la taula el certamen de la bioconstrucció i l’eficiència energètic a de Firhàbitat, respecte al qual va demanar més suport del Govern.

Finalment, l’ACEB va expressar el seu el disgust en ser exclosa la comarca de la consulta dels Jocs d’Hivern del Pirineu, i va demanar poder conèixer el projecte en detall.