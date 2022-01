El preu de les exportacions industrials a l'Estat durant el mes de desembre s'ha incrementat un 17,9% respecte al mateix període de l'any passat. La taxa és 1,5 punts més alta que la del novembre i la més elevada des que es recullen dades, des del gener de 2006.

Bona part de l'augment respon a l'encariment de l'energia elèctrica, que ha multiplicat per 2,5 el seu preu en comparació a finals de 2020, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per altra banda, les importacions de productes industrials han tancat l'any amb un encariment del 24,7%, sis dècimes per sota la variació registrada al novembre.