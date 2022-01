El 54% de les petites i mitjanes empreses del sector industrial a Catalunya s’han vist obligades a apujar preus als clients per la crisi de subministraments i el cost energètic al 2021. Així es desprèn de l’enquesta «Evolució de la pime industrial catalana el 2021 i perspectives 2022», elaborada per Pimec i presentada ahir. L’estudi, que recull les opinions de 405 empreses de menys de 250 empleats, posa de manifest que tres de cada quatre indústries ha patit l’impacte de la crisi de subministraments i de les matèries primeres, i que això ha repercutit en els seus costos. A més, el 84% creu que això afectarà els tancaments de l’exercici 2021.

Per setè any seguit, l’Observatori de Pimec ha elaborat un mostreig entre les petites i mitjanes empreses del sector industrial per analitzar l’any i les perspectives de futur. Antoni Cañete, president de Pimec, es mostrar preocupat per l’afectació de la crisi dels subministraments i de les matèries primeres a les indústries.