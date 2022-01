CCOO i UGT de Seat han acusat els partits d’esquerra contraris a la reforma laboral de «desconèixer la realitat del món del treball». Els sindicats es van reunir dijous amb la ministra de treball, Yolanda Díaz, amb la qual van coincidir que la reforma laboral que promou l’executiu de Pedro Sánchez «reverteix» la «tendència de precarització» de les condicions laborals de les darreres reformes. Els dos sindicats critiquen, també, l’oposició de CGT a una reforma que «millora» les condicions laborals, «dificulta» l’acomiadament en etapes de crisi i «limita a la màxima expressió» l’ús de la contractació eventual. Alhora, les dues entitats van reclamar a Díaz una «alternativa» si el motor elèctric de l’Small BEV no es fabrica a Martorell.

Els dos sindicats van coincidir «plenament» amb Díaz, en el marc de la visita de la ministra a la planta de Seat a Martorell, en què la indústria «sostenible» ha de ser motor d’un nou model econòmic, atès que té «capacitat» per crear ocupació «de qualitat», amb «drets, estable i ben retribuït».

Després de criticar l’oposició a la reforma tant de la patronal ANFAC, que «oblida» la «importància» de la negociació col·lectiva perquè Espanya sigui «el segon fabricant d’Europa», «d’algun partit d’esquerra» de l’arc parlamentari que «sembla desconèixer la realitat del món del treball», i de la CGT, els dos sindicats subratllen que el futur de l’automòbil «passa per apostar per l’electromobilitat sostenible». Per això consideren una notícia «excel·lent» que es fabriqui un cotxe elèctric a Martorell, per bé que alerten que la transició s’ha de fer de manera «justa» posant «sempre les persones al centre».

En aquest sentit, els dos sindicats són conscients que el nou escenari comportarà tant «oportunitats» de crear ocupació com «riscos» de destrucció de llocs de feina per la «càrrega de feina menor vinculada al cotxe elèctric». Per això demanen a Díaz que l’executiu estatal creï «vasos comunicants» entre un i altre estadi per «garantir el manteniment d’ocupació» i «guanyar sobirania industrial». Per aconseguir-ho, afegeixen, «cal que el govern fomenti el necessari diàleg social» per al seguiment del PERTE, fet que «fins a la data no ha realitzat amb prou intensitat».