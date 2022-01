Des de demà, 31 de gener, fins al 4 de febrer l’agència Acció organitza l’International Business Days amb el Focus a l’Àfrica i l’Orient Mitjà. Enguany, les ponències seran sobre finançament, experiències i eines per al mercat africà, sobre el sector de la maquinària d’alimentació i sobre països com Marroc, Ghana i Costa d’Ivori, Azerbaidjan, Turquia, Uzbekistan, els Emirats Àrabs Units i Kuwait.

Ja fa uns quants mesos es va fer un taller amb el mateix focus. En un dels debats online, els delegats d’Acció Florence Hiard a Akkra, Robert Bach a Nairobi, Saül Pretel a Sud-àfrica i Shan Elasri al Marroc van situar les oportunitats i els obstacles per a la penetració en el mercat africà. Hi havia una certa coincidència en el progrés accelerat de molts dels països pel que fa a informatització de la burocràcia, en les resistències autàrquiques en alguns àmbits que es poden superar, en les possibilitats de finançament per organismes internacionals i locals, en l’existència de sectors prioritaris decidits per cada govern que en alguns casos provoquen bloquejos i en altres potencialitats d’importació de tecnologia i maquinària, i en l’expansió de l’àrea de lliure comerç africana.

Marroc al nord i Sud-àfrica al sud són els pols de moment més estables i evolucionats. Nigèria i Etiòpia són i seran grans mercats per l’explosió demogràfica que s’hi està produint. En el focus de l’any passat ja es va determinar que l’Àfrica es dirigeix cap a una nova industrialització. Es comentava, per exemple, que Kenya, Etiòpia i Ghana avancen cap a una industrialització pròpia per reduir la dependència de les importacions i generar ocupació de qualitat per a una població majoritàriament jove. Aquest repte necessita socis que els ajudin amb know-how industrial. I aquí hi ha oportunitats que permeten superar les barreres a la importació de productes passant-ne a ser coproductor in situ.

En molts d’aquests països s’hi produeix una doble velocitat: d’una banda la indústria que evoluciona molt ràpid i té capacitat de finançament i de compra de tecnologia, i de l’altra, hi conviuen empreses de caire més artesanal amb un potencial de creixement molt important. Àfrica és un continent jove i, per tant, àvid a incorporar ràpidament les últimes tecnologies disponibles al mercat. Una oportunitat per a les empreses catalanes si aprofiten la compra pública internacional.

En aquest focus de fa uns quants mesos, Kenya es va definir com a porta d’entrada tecnològica a l’Àfrica Oriental, on ara més d’un centenar d’empreses catalanes ja exporten de forma regular. Sota el lema de «Buy Kenya, build Kenya» es promou el consum de productes fabricats a Kenya i també es faciliten les inversions en equipament i tecnologies. Amb tot, la majoria de productes finals són importats i llavors algunes empreses porten el producte semiprocessat i l’acaben d’enllestir al país amb un soci local. Kenya s’ha focalitzat en quatre sectors clau en què l’empresa catalana té marge: seguretat alimentària, solucions per a un hàbitat assequible, augment de la mateixa base industrial i noves solucions al sector salut. Kenya és la Silicon Savannah de l’Àfrica, un hub regional tecnològic, és el país referència comercial, econòmica i logística de la regió i ofereix un clima favorable per a la inversió.

Etiòpia és la principal economia de la regió oriental i el segon país més poblat de l’Àfrica, on cada any 2 milions de persones s’incorporen al mercat laboral. Això implica la necessitat d’importar maquinària i béns d’equip. Etiòpia és un dels principals països del continent pel fa que a la recepció d’inversió estrangera del sector manufacturer i s’està promovent la promoció de parcs industrials orientats a l’exportació de productes de sectors com els de l’electrònica bàsica, la farmàcia o l’agroalimentari. Però per ara és un gran centre manufacturer del tèxtil i del cuir.

Finalment, Ghana té llarga tradició històrica en comerç. Al país, la classe mitjana ha crescut un 12% els darrers 7 anys. El país té una forta tradició agrícola i treballa per reduir la dependència de les importacions i millorar la cadena productiva amb noves solucions industrials, packaging adaptat, additius o matèries primes i semiprocessades. Catalunya té l’oportunitat de posicionar-se com a referent en transferència de tecnologia per acompanyar el creixement d’aquesta indústria. També hi ha oportunitats en indústries en expansió com el sector farmacèutic o el químic. Ghana és la segona economia de la zona occidental després de Nigèria, i reconeguda pel seu posicionament de hub estable.

Espero que aquestes informacions sobre l’Àfrica recollides per Acció incitin el lector i l’empresari a aprofundir sobre el continent que Catalunya té més a prop. El futur és Euro-Àfrica.