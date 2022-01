L’autoconsum torna a créixer al ritme previ a la pandèmia. Després d’un 2020 en què el coronavirus va alentir el creixement del sector (va créixer un 30% respecte al 2019), el 2021 va tornar a recuperar el ritme previ a l’expansió del virus en duplicar la potència instal·lada. Segons els càlculs de l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA), l’any passat es van instal·lar a Espanya 1.151 megawatts d’autoconsum, el doble que l’any anterior (623 megawatts).

Aquestes són xifres oficioses elaborades per l’APPA segons la informació facilitada per les empreses i davant la manca d’un registre oficial. Per això, els números són diferents, encara que molt similars, als d’una altra patronal, la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), que l’any passat comptabilitzava 596 megawatts de potència fotovoltaica d’autoconsum instal·lada. Aquest any la UNEF encara no ha donat a conèixer les dades, però els càlculs de l’APPA coincideixen també en les estimacions de 1.000 megawatts instal·lats fetes per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE).

Amb tot, el que sí que és clar és que l’autoconsum ha agafat ritme des de l’any 2018, quan el descens dels preus dels panells solars i, sobretot, el canvi legislatiu que va posar fi a l’anomenat «impost al sol» va accelerar la instal·lació de plaques solars a llars i empreses. Tant és així que la potència anual instal·lada s’ha multiplicat per deu en els darrers quatre anys, i s’ha situat el total acumulat a l’entorn dels 2.500 megawatts de potència. Però la xifra encara és lluny de l’objectiu de l’executiu d’assolir 9.000 megawatts el 2030, que fins i tot es podrien ampliar fins als 14.000 megawatts a l’escenari més optimista, segons el Full de Ruta de l’Autoconsum dissenyat pel Govern. L’autoconsum es postula com la millor alternativa al mercat elèctric.

L’APPA es mostra optimista i preveu que «en un escenari conservador se superarien amb facilitat els 11.000 megawatts» de potència instal·lada. Entre altres coses, gràcies a l’impuls de les línies d’ajuda a l’autoconsum que es poden sol·licitar a través de les comunitats autònomes, dins del repartiment de diners dels fons europeus, i davant dels preus desorbitats de l’electricitat dels últims mesos que porten alguns consumidors a buscar alternatives per al consum. De manera particular, el sector espera que les instal·lacions industrials que han iniciat la seva tramitació i sol·licitat les ajudes el 2021 s’executin aquest any, de manera que la potència instal·lada s’incrementi «amb força» el 2022.

Reclamacions històriques

Tot i això, l’associació de renovables també recorda algunes de les reclamacions històriques del sector, com homogeneïtzar la normativa fiscal, simplificar els tràmits administratius, fer complir els terminis o ampliar la limitació actual de 500 metres entre generador i consumidor en autoconsum compartit. «Les ajudes existents per a l’autoconsum i l’emmagatzematge o la proposta de la Comissió Europea de tenir un IVA reduït per a aquestes instal·lacions auguren un creixement encara més gran a Espanya», exposava l’APPA en el seu comunicat.