Comencem un any amb nous reptes, com cada vegada que ens toca canviar el calendari de sobretaula. Tornem a posar el comptaquilòmetres a zero i encetem un mes de gener ja farcit de nous projectes i a punt per passar a la segona pàgina del calendari.

Sortim d’un any que ha tornat a estar marcat per la pandèmia i ens ha fet anar de corcoll. En aquest aspecte no hem pogut girar el full del calendari com ens hauria agradat. Avesats ja a conviure amb aquesta nova circumstància que ens envolta permanentment, continuarem acceptant nous reptes per a aquest 2022, iniciat amb la incertesa per l’evolució de la pandèmia i per factors variables que influeixen negativament en la recuperació econòmica. L’encariment dels costos de l’energia i les matèries primeres, i la tardana arribada dels ajuts i dels fons Next Generation no ens ho posen fàcil! La resiliència, però, una de les millors qualitats del teixit empresarial, ens acompanya en aquests temps i ens permet continuar afrontant reptes.

Hi ha una llarga llista de temes, molt importants per al teixit empresarial, que aquest 2022 ja són una realitat i no tan sols un repte. La reforma laboral, la reforma de les pensions, la reforma fiscal... i, malgrat que alguna d’aquestes reformes ja està en marxa, haurem de continuar treballant perquè aquests canvis tinguin de punt de partida els actors principals: els autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses.

La veu del teixit empresarial davant les reformes i noves propostes per millorar el nostre entorn és clau. Apostem per una formació professional com a motor de la competitivitat empresarial. La formació de les persones és un repte molt ambiciós, que fa molt de temps que estem treballant i ara, més que mai, ha de ser una estratègia per al nostre creixement.

Els empresaris i empresàries hem de liderar la transició energètica. Necessitem uns preus justos al mercat estatal d’electricitat i uns peatges iguals per a tothom, per evitar les penalitzacions que patim les petites empreses; la transició cap a energies renovables, un repte per evitar aquesta dependència energètica. Ja fa dies que aquest tema és font de debat entre el teixit empresarial. I també cal alinear polítiques estratègiques en aquesta transició, basades en la sostenibilitat, per fugir de la dependència energètica.

Una altra reforma que mereix atenció especial és la reforma de la cotització del treball autònom. Cal treballar perquè aquest col·lectiu, molt vinculat a l’emprenedoria i a la petita empresa, rebi un tracte fiscal just i a la mida d’aquestes activitats. Sempre parlem dels autònoms i les petites empreses i de la necessitat que siguin reconeguts com a base de la nostra economia.

Se m’acaben les línies, però podria continuar enumerant alguns reptes més per a aquest 2022, que desitjo, de veritat, que sigui un any de canvis cap a millores i que quan tornem a canviar de calendari puguem treure de la llista alguns reptes, senyal que els haurem fet realitat!