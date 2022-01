L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat baixa per primera vegada després de deu mesos consecutius a l'alça. Aquest gener, la taxa interanual s'ha situat en el 6%, cinc dècimes menys que al desembre (+6,5%), segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'INE, aquest canvi de tendència es deu a la reducció del preu de l'electricitat, que el gener de 2021 va registrar una forta pujada de preus. Per altra banda, la taxa d'inflació subjacent –la que no té en compte ni els aliments no elaborats ni els productes energètics- continua creixent i se situa en el 2,4%, tres dècimes més que el mes anterior.