Foment del Treball xifra en 35.000 milions el dèficit d’inversions en infraestructures a Catalunya per part de totes les administracions entre el 2013 i el 2020. En una roda de premsa, la patronal va alertar ahir que a banda d’una inversió insuficient, l’execució es queda curta. Així doncs, en dotze anys l’execució de l’Estat a Catalunya ha estat del 67,1% i acumula un dèficit aproximat de 3.070 milions i la del estat ha sigut del 77,1%, amb 2.280 milions pressupostats però no executats. D’altra banda, Foment denuncia l’alteració dels comptes amb l’aparició repetida de les mateixes obres al llarg dels anys, com per exemple la variant de l’N-340 a Vallirana que apareix durant 15 anys als pressupostos generals de l’Estat.

La Comissió d’Infraestructures de la patronal ha analitzat les dades d’inversió pública de l’Estat a Catalunya entre el 2013 i el 2020 i ha constatat que en l’apartat d’infraestructures el dèficit s’ha incrementat en 7.000 milions d’euros. L’informe actualitza les dades fins al 2018, que estimaven que el dèficit era de 28.000 milions d’euros. Una altra de les conclusions, és que els comptes acaben reflectint un volum d’inversió molt superior al real, en introduir-se, any a any, inversions que s’endarrereixen i no s’executen. Per exemple, en el cas del túnel de Vallirana, que ha tret més de 20.000 camions al dia de la ciutat, la inversió final un cop liquidada l’obra és de 167,39 milions d’euros, però, en canvi, les diferents dotacions pressupostàries que apareixen als comptes durant 15 anys sumen més de 900 milions d’euros. El vicepresident de Foment i president de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, Joaquim Llansó, va denunciar ahir que «la repetició de les obres de manera recurrent altera i distorsiona els mateixos pressupostos». El mateix passa amb obres com la connexió de l’A-2 i l’AP-7 a Castellbisbal o el desdoblament de l’N-II a Girona, que han aparegut 15 i 13 anys als pressupostos, respectivament.