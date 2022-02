El Govern pretén mobilitzar en la primera meitat de l’any uns 24.667 milions d’euros a través de concursos, convocatòries i licitacions vinculats als fons europeus ‘Next Generation EU’, dels quals uns 2.600 milions corresponen a romanents sense executar de 2021, segons van informar fonts governamentals.

Del total, les empreses, incloent les pimes, seran beneficiàries de més de 16.500 milions d’euros, per la qual cosa suposen el gruix als qui van dirigides aquestes convocatòries, segons destaca l’Executiu. També els ajuntaments seran actors clau en aquesta primera meitat d’any, ja que seran destinataris de més de 6.000 milions d’euros. Seran les convocatòries i licitacions del Pla de Recuperació lligades a la transició energètiques les que major volum de fons acapararan, amb un total de 7.421 milions d’euros -el 30% dels fons-, seguides de les vinculades a la mobilitat sostenible, que aglutinarà 7.223 milions d’euros -el 29,3%-. Destaca també l’àrea de digitalització, creixement i competitivitat industrial, que sumen més d’un 20% de les noves convocatòries, amb uns 8.100 milions d’euros.

La informació té el seu origen en les estimacions dels ministeris convocants i pot experimentar ajustos de planificació al llarg del semestre. A més, es recullen les estimacions de convocatòries de les comunitats autònomes a partir de les transferències i concessions directes realitzades en 2021. Així, el Govern anirà actualitzant la informació sobre les convocatòries i la mobilització de recursos al llarg de l’any, tot confiant que bona part d’aquests diners arribi a l’economia a final d’any.

Amb tot, el Govern sosté que es donen molt bones condicions per a les perspectives de creixement de l’economia -projecta una alça del PIB del 7%- i per a la creació d’ocupació, gràcies a la velocitat de creuer que aconseguiran les reformes i inversions incloses en el Pla, l’impacte del qual s’espera mantenir durant 3 anys o més.

Per això, l’Executiu de Pedro Sánchez manté la seva intenció de presentar una addenda al Pla de Recuperació en la qual s’inclouran els préstecs a sol·licitar pel país, que en total poden aconseguir els 70.000 milions d’euros, segons l’assignació aprovada per Brussel·les.

A 29 de gener de 2022, s’han publicat un total de 534 convocatòries per valor de 19.708 milions d’euros, de les quals 325 corresponen a l’Administració General de l’Estat -16.700 milions- i la resta corresponen a les comunitats -3.000 milions-. Del total de convocatòries publicades, hi ha 303 per import de 5.273 milions que estan tancades i estan adjudicades o en fase d’adjudicació, mentre que 187 segueixen obertes per valor 7.734 milions d’euros. En la categoria de «properament», hi ha 44 convocatòries per un import de 6.700 milions d’euros.