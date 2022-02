Les vendes del comerç al detall a Catalunya van créixer el 3,3% interanual el 2021 i van deixar enrere la caiguda del 9,1% registrada l’any passat arran de la crisi de la covid-19. Catalunya ha estat la tercera comunitat on més han augmentat les vendes, superada només per les Illes (+7,5%) i Madrid (+7,3%), segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. La millora de les vendes es deu, en bona part, a la reactivació dels negocis especialitzats en equipaments de la llar i en el vestit i el calçat, amb creixements interanuals superiors al 10%. Pel que fa a l’ocupació, a Catalunya s’ha incrementat un 2,6% aquest 2021, dues dècimes per sobre la mitjana estatal.

Malgrat la millora respecte a l’exercici anterior, les dades registrades al desembre són pitjors a les de l’any passat. A Catalunya, l’Índex de Comerç Minorista (ICM) s’ha situat en el -3%, una taxa semblant a la mitjana estatal (-3,3%).