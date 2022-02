La rendibilitat de l’habitatge a Catalunya s’ha situat en el 6,6% el 2021, dues dècimes menys que l’exercici anterior, segons una anàlisi publicada ahir per Fotocasa. El portal immobiliari atribueix la caiguda a un descens generalitzat dels preus del lloguer des de l’inici del 2021 arran de la crisi de la covid. Amb tot, Fotocasa destaca que l’habitatge es manté com una opció d’inversió amb poc risc i recorda que la rendibilitat que presenta Catalunya és superior a la mitjana espanyola, del 6,6%.

Per altra banda, Lleida (7,6%), Manresa (6,8%) i Reus (6,7%) són les tres ciutats del país on invertir en el sector immobiliari és més rendible. De fet, Catalunya és la quarta comunitat que presenta més rendibilitat, superada només per Múrcia (7,5%), Navarra (7,3%) i el País Valencià (7,3%). Per demarcacions, però, únicament Lleida (7,3%) presenta una rendibilitat superior a la mitjana espanyola.