El Consell de Ministres va aprovar ahir finalment la llei d’habitatge que permet declarar zones tensionades on es limiti el preu del lloguer i que n’incentiva la reducció amb bonificacions fiscals als propietaris. El Govern espanyol va donar llum verda al text en segona lectura, més tard del que preveia per la demora de l’informe preceptiu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tot i el contingut crític amb la norma de l’informe del CGPJ, el text aprovat per l’executiu de Pedro Sánchez no ha introduït canvis en les mesures anunciades, però sí algun «aclariment». Ara, la primera llei estatal d’habitatge de la democràcia passa al Congrés, on podria experimentar modificacions per sumar el suport d’altres formacions.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va explicar que s’ha sol·licitat que es tramiti la normal d’urgència a la cambra baixa. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Sánchez va defensar que la llei és «històrica», «rigorosa, sòlida, compacta i transversal». «Blinda la funció social de l’habitatge» i és un text «imprescindible perquè el mercat s’ha demostrat ineficaç», va argumentar. Sánchez va afirmar que «no va en contra dels propietaris sinó de l’especulació».

La titular de Drets Socials, Ione Belarra, va celebrar l’aprovació de la llei, que veu «absolutament imprescindible per començar a fer les primeres passes en la direcció correcta». Belarra va defensar que és «urgent» que es posi en marxa la norma i va opinar que els dirigents del PP no tindran més remei que aplicar-la per la pressió social que es pot generar.

La norma es va aprovar en primera lectura a finals d’octubre i la previsió inicial del Govern era que arribés a la cambra baixa abans que s’acabés el 2021. El retard en l’aprovació de l’informe del CGPJ -que va tombar el primer esborrany redactat per un vocal -proposat pel PSOE-, ha fet que no s’hagi complert. Sánchez va defensar la competència de l’Estat per regular el dret a l’habitatge i va assegurar que la norma «respecta plenament» les competències autonòmiques. La llei d’habitatge acumula retards, ja que va trigar un any a concretar-se pel bloqueig que generava el desacord entre PSOE i Unides Podem sobre la regulació de preus dels arrendaments. Les entitats pel dret a l’habitatge han considerat el text insuficient i ja van avisar que impulsaran esmenes a través dels socis de la investidura, després que el PSOE tombés l’admissió a tràmit de la llei alternativa dels col·lectius.

Sánchez va demanar als grups parlamentaris que tinguin «responsabilitat» per aconseguir tirar endavant aquesta norma. La titular de Transports també ha esperat que la dreta s’hi acabi sumant. Per la seva banda, Belarra va estendre «la mà» als grups per «treballar conjuntament per seguir millorant» el text i va agrair la lluita dels moviments socials, que creu que «tindran molt a aportar» en aquesta nova fase. Fonts d’Unides Podem del govern de coalició van opinar que l’única via possible per aprovar la norma al Congrés és mirar cap a l’esquerra i que d’alguna forma caldrà donar cobertura a la legislació catalana.

El text -menys ambiciós que la norma catalana- deixa en mans de les autonomies la possibilitat de demanar que es declarin zones tensionades als seus territoris per un període màxim de tres anys. En aquestes zones els grans tenidors, és a dir, propietaris amb més de deu habitatges, hauran d’abaixar els lloguers en funció d’un índex que el Govern espanyol haurà d’elaborar en els 18 mesos posteriors a l’entrada en vigor de la norma. Els petits tenidors hauran de congelar preus i tindran beneficis fiscals si els redueixen.

En els nous contractes, també s’haurà de mantenir el preu, però hi ha excepcions.