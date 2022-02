La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va defensar ahir la necessitat que Catalunya tingui un parc eòlic marí el 2030 per assolir els objectius de transició energètica fixats a «La prospectiva energètica de Catalunya 2050», un pla que es presentarà divendres a Barcelona. Segons la consellera, la potència de la instal·lació hauria de ser de 1.000 MW, en el que seria un primer pas per complir els objectius del pla. Tal com va detallar Jordà, la meta és que Catalunya disposi de 3.500 MW procedents d’aquesta font d’energia el 2050. A hores d’ara, l’únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana, que se situaria a l’Empordà i tindria una producció de 500 MW.

La plataforma contrària al parc eòlic va respondre amb un comunicat on assegurava que estan «decebuts» amb el posicionament del Parlament. En aquest sentit, van reiterar que continuaran treballant per «aturar» el projecte i la seva voluntat d’arribar, si cal, «fins als tribunals».