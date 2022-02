L’operadora osonenca Goufone, que va unir forces amb la manresana Soom Fibra, amb forta presència al Bages, ha tancat el 2021 amb un augment del 75% de la facturació respecte al 2020 i ha arribat a la xifra de 17,5 milions d’euros en aquest exercici, segons ha reportat en un comunicat. L’empresa també ha augmentat la plantilla fins a més de cent treballadors entre les oficines a Gurb i les sis botigues repartides en diferents poblacions de Catalunya.

Goufone té més de 35.000 llars connectades en les 13 comarques catalanes on ha desplegat els seus serveis de fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i energia verda.

Goufone destaca per portar la seva xarxa de fibra òptica pròpia tant a nuclis urbans com a àrees disseminades. Enguany s’han activat més de 80 noves zones, incloent-hi la culminació dels desplegaments en capitals de comarca com ara Berga, Moià, Vic, Mataró i la Bisbal d’Empordà. També s’ha començat el cablejat a les ciutats de Granollers i Girona, procés que es preveu finalitzar aquest 2022. L’operadora va entrar el juny del 2021 en els serveis de l’energia verda. A més, va inaugurar botigues a Granollers i Girona. Aquest 2022, l’operadora té previst obrir nous espais a Berga i Roses. On no té botiga física, Goufone hi arriba amb el Goumòbil, una autèntica botiga sobre rodes que recorre constantment el territori on l’empresa ofereix els seus serveis.