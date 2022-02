El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic considera que donar el mateix tractament al gas i la nuclear que a les energies «indiscutiblement netes» com l’eòlica o la solar fotovoltaica «no envia els senyals adequats a la inversió neta».

El departament que dirigeix Teresa Ribera va expressar així la seva posició després que ahir la Comissió Europea decidís mantenir aquestes dues fonts energètiques en la seva proposta de taxonomia, de manera que les considera totes dues com a inversions verdes.

Així, fonts del Ministeri van indicar que Espanya sempre ha advocat per una classificació basada en la ciència i l’evidència, útil i creïble, de manera que adverteix que la inclusió en la taxonomia verda d’energies més costoses i contaminants, amb llargs terminis d’amortització, pot distreure fons i inversions que podrien destinar-se en la direcció correcta: les tecnologies renovables.

Encara més, va afegir que, de fet, hi ha la possibilitat que l’estàndard de la UE es vegi millorat a escala nacional per tercers països o, fins i tot, pels seus estats membres, aplicant la proposta original, com va fer Espanya amb la seva primera emissió de bons verds a l’estiu del 2021.

Espanya ja va expressar, juntament amb altres països, el seu rebuig a l’esborrany inicial de la proposta de taxonomia, en incloure aquestes fonts energètiques.

En una roda de premsa a Brussel·les per donar compte de la decisió, la comissària de Serveis Financers, Mairead McGuinness, va admetre que l’Executiu comunitari és conscient de la «gran divisió» que genera aquesta reforma, però va defensar que el document final reflecteix un «equilibri» entre les opinions fonamentals de cada part.

Brussel·les assumeix que ni el gas ni l’energia nuclear són energies neutres climàticament, ni tampoc renovables, però defensa el seu paper com a «activitats de transició» per aconseguir l’objectiu d’una economia descarbonizada el 2050, un concepte recollit al segon paràgraf del projecte presentat.