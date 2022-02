L’atur registrat el mes de gener a la Catalunya Central ha augmentat en 421 persones respecte del desembre del 2021, un percentatge del 0,12%, per sota del 0,72% del tant per cent del conjunt de Catalunya. Amb tot, la desocupació interanual va registrar una xifra rècord de la sèrie històrica d’aquest diari, des del 2009, i la reducció ha estat del 21,31% al territori, i del 26,82 % a Catalunya, una dada que el secretari de Treball, Enric Vinaixa, va qualificar ahir de «rellevant i històrica», ja que les llistes s’han escurçat de 136.279 persones respecte d’un any enrere i és la més baixa des del 2008.

Al conjunt de la Catalunya Central l’atur no pujava en termes interanuals des del mes d’abril de l’any passat, quan ho va fer el 5,52% –el 8,14% a Catalunya–, tot i que al Berguedà es va reduir (1,07%). L’atur del mes de juny també va tenir un comportament diferenciat entre comarques, malgrat la reducció a les comarques centrals (7,02%) i a tot Catalunya (8,07%), ja que a l’Alt Urgell i al Solsonès va augmentar de l’1,81% i 6,26%, respectivament. La incipient reducció del febrer del 2020, del 0,63 % al territori central i del 0,36 a Catalunya, no es va consolidar fins al mes de maig del 2021, de l’1,65% a les comarques centrals i del 0,28% al conjunt de Catalunya. En termes intermensuals, l’Anoia (0,22%), el Baix Llobregat Nord (1,9%) i el Moianès (0,18%) han mantingut la reducció de l’atur malgrat l’augment general, un comportament diferencial que ja es va posar de manifest el desembre, quan l’Alt Urgell amb l’1,44%, la Cerdanya amb el 0,84 i el Solsonès amb el 2,69% van mantenir una disminució com al conjunt de Catalunya (0,18%) en contrast amb l’augment de l’1,53% del territori central. Per la seva banda, el secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball va destacar que «l’increment de l’atur el gener és habitual i és el més moderat dels darrers cinc anys, la qual cosa ens fa pensar que en els propers mesos l’atur seguirà una pauta molt similar d’estabilització» Amb tot, Vinaixa va destacar que la pujada de l’atur del mes de gener, 371.802 persones a Catalunya, és la xifra més baixa registrada en un mes de gener des de l’any 2008 (282.897 persones). El secretari va assenyalar que «aquest moderat increment de l’atur el gener segueix la pauta d’estabilització del mercat de treball, un comportament que ens fa pensar que en els propers mesos l’atur seguirà una pauta molt similar». A banda de l’atur registrat, l’afiliació mitjana a la Seguretat Social ha baixat de 36.617 persones (-1%) i un total de 3.482.514 persones estan afiliades el mes de gener a Catalunya. Vinaixa va apuntar que «les dades d’augment de l’atur i de baixada de l’afiliació a la Seguretat Social són les d’un comportament habitual el mes de gener» El secretari de Treball també va informar que el primer mes de 2022 es van formalitzar a Catalunya 225.187 contractes de treball, dels quals 46.803 van ser indefinits (el 20,8%) i 178.384, temporals (el 79,2%). Es tracta del volum de contractació indefinida més alt signat en un mes de gener des de 2007 (quan es van registrar 51.724 contractes). Vinaixa va dir que «aquest augment és benvingut però és precipitat pensar que una mesura laboral en vigor des del desembre ja hagi tingut un impacte tan rellevant el mes de gener». Per últim, Vinaixa va informar que el gener va finalitzar amb 26.312 persones treballadores en ERTO a Catalunya, 581 menys que el mes anterior, segons dades de la Tresoreria de la Seguretat Social. Pel que fa al sexe de les persones afiliades a la Seguretat Social, l’atur ha augmentat 549 persones en el cas de les dones (+0,3%) i de 2.095 persones en el cas dels homes (+1,3%), i la xifra total d’aturats de cada gènere en 210.872 dones i 160.930 homes. Respecte a l’any anterior, l’atur ha baixat en els homes (-68.536 aturats; -29,9%) i en les dones (-67.743 aturades, -24,3%). Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha pujat 1.162 persones (+5,9%), i el nombre total de joves aturats es va situar en 20.902. Per sectors, l’atur va baixar a Agricultura (-10 aturats; -0,1%); i a Construcció (-181 aturats; -0,6%); i ha pujat a Indústria (+731 aturats; +1,8% ); a Serveis (+1.953 aturats; +0,7%); i a Sense Ocupació Anterior (+151 aturats; +0,7%). Interanualment, l’atur ha baixat a Agricultura (-2.703 aturats; -24,3%); a Serveis (-103.299 aturats; -27,6%); Construcció (-9.780 aturats; -25,3%); i a Indústria (-10.203 aturats; -19,9%).