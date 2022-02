L’esdeveniment centrat en la promoció de start-upstecnològiques, el Four Years From Now (4YFN), celebrarà la seva vuitena edició –la segona dins l’espai del MWC–, amb més de 4.000 milions d’euros en inversió disponibles. Segons va destacar ahir la GSMA en un comunicat, el certamen convertirà Barcelona en un punt de trobada per a empreses emergents, inversors i institucions enmig d’un context que, després de la crisi de la covid-19, «es preveu optimista». L’esdeveniment, que se celebrarà entre el 28 de febrer i el 3 de març al pavelló de la Fira Gran Via, tindrà la participació d’uns 300 ponents i més de 500 start-ups internacionals, de les quals més de 200 presentaran la seva idea de negoci per obtenir finançament dels principals fons.

Enguany, el 4YFN se centrarà en quatre temes clau, com són l’humanisme tecnològic, les últimes tendències en cultura i entreteniment, la implementació i execució de programes empresarials i la figura dels fundadors, que compartiran idees i consells. Entre els ponents més destacats de l’esdeveniment hi ha el cofundador de Glovo, Sasha Michaud; la directora del CCCB, Judit Carrera; el conseller delegat de Meetup, David Siegel, i la fundadora i consellera delegada d’Eticas Research Consulting, Gemma Galdón.