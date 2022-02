La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va evitar ahir descartar pujades dels tipus d’interès aquest any, però va assegurar que la institució no actuarà «precipitadament». En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern d’ahir, en què la cúpula de la institució va deixar la política monetària sense canvis malgrat la pressió per l’alça dels preus, Lagarde va admetre que l’acceleració de la inflació al 5,1% a l’eurozona al gener ha estat «sorprenent» i va apuntar al març per a possibles canvis perquè hi haurà «noves dades». Ara bé, va subratllar que qualsevol modificació serà «gradual».

«No prenc mai compromisos sense condicions i el que és important ara és estar atents. Avaluarem la situació atentament en funció de les dades. Ho farem al març», va dir la presidenta del BCE sobre una possible pujada dels tipus d’interès. Així, Lagarde va evitar insistir en la posició que tenia fins ara de considerar «molt improbable» un alça dels tipus aquest any, cosa que sí que han fet o preveuen fer altres bancs, com el d’Anglaterra o la Reserva Federal. A més, la presidenta de la institució monetària va reconèixer una «preocupació unànime» en el si del BCE per l’augment de la inflació, que ha previst que es mantingui elevada més temps del previst inicialment, però que comenci a baixar ja aquest any.