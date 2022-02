Amb les Trobades Inquietes, la comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) UEA Inquieta posa en marxa un nou espai de trobada per a les dones directives, empresàries i professionals. L’objectiu és que l’acte tingui format bimensual per fomentar el coneixement i el debat sobre una temàtica concreta en cada trobada i, a la vegada, faciliti un entorn que generi les relacions de networking, xarxa i empoderament en un entorn distès.

La primera trobada inquieta tindrà lloc el dijous 24 de febrer a les 18 h, al Celler Pla de Morei, a la Torre de Claramunt. Amb «Motivant amb passió», Encarna Medina, formadora i coach, oferirà una conferència amb vocació inspiradora i motivadora. L’acte és obert tant a homes com a dones i les inscripcions poden formalitzar-se a través del web de la UEA: www.uea.cat o per correu electrònic a ueainquieta@ uea.cat

UEA Inquieta és el grup de dones empresàries, emprenedores i directives de l’Anoia que promou el creixement i desenvolupament professional de les dones que ofereix eines per créixer i per donar una millor visibilitat i reconeixement de la dona en el món econòmic i social. L’objectiu és fomentar els contactes i la relació per sumar esforços, crear sinergies, consolidar el lideratge femení, fomentar la visibilitat de la dona i impulsar l’emprenedoria en les dones, entre d’altres.