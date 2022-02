Catalunya es proposa arribar l’any 2050 a 62.000 MW d’energies renovables, cosa que comportaria multiplicar per 18 l’actual potència renovable instal·lada, mentre que per al 2030 fixa l’objectiu en 15.400 MW, és a dir, quadruplicar les xifres actuals.

Així ho assenyala l’informe «Prospectiva energètica de Catalunya 2050», un document que «analitza les possibles evolucions del sistema energètic català i defineix les estratègies necessàries per materialitzar la transició energètica», elaborat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i presentat ahir en roda de premsa per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

En concret, segons aquest informe, caldria incorporar per al 2030, amb l’objectiu d’avançar cap a la neutralitat climàtica, fins a 12.000 MW d’energies renovables -5.000 MW d’ells d’eòlica i 7.000 MW de fotovoltaica-, mentre que per al 2050 caldria sumar 58.000 MW més -uns 25.000 d’eòlica i 33.00 de fotovoltaica-. Segons aquesta prospecció, la hidràulica actual es mantindria constant (els actuals 1.825 MW); l’eòlica passaria dels 1.271 MW del 2020, a 6.234 MW el 2030 i fins a 26.636 MW el 2050; i la fotovoltaica, de 334 MW el 2020, a 7.155 MW el 2030, fins a 33.152 MW el 2050.

En relació amb l’eòlica marina, l’estudi defineix la necessitat de disposar de 1.000 MW el 2030 i de 3.500 MW l’any 2050, en un moment en el qual ja s’ha presentat, no sense polèmica, el projecte Parc Tramuntana, impulsat per l’empresa de desenvolupament d’energia eòlica marina BlueFloat Energy i el grup d’enginyeria i tecnologia Sener, que volen construir un parc eòlic marí flotant a 24 km de la badia de Roses, amb una potència de 500 MW.

Jordà defensa que els promotors d’aquest projecte «estan donant compliment a totes les demandes» llançades per les plataformes que veuen amb recel la iniciativa, al mateix temps que ha recordat que la proposta excedeix les competències de la Generalitat i corresponen al govern central, en tractar-se d’un projecte de més de 50 MW.

En aquesta prospecció tampoc apareix l’energia nuclear, que Catalunya es proposa eliminar abans del 2040, uns objectius sobre els quals Jordà assenyala que és el Parlament qui pot replantejar-los. Jordà va insistir que el presentat ahir és «un document viu», una mena de guia d’actuació pel Govern subjecta a modificacions.