Gairebé la meitat dels petits comerços –el 46,6%- van registrar una caiguda de vendes respecte a l’any anterior durant la darrera campanya de Nadal per l’aparició de la variant òmicron. Segons una enquesta publicada per PimeComerç, tan sols un 21% dels establiments van aconseguir incrementar els ingressos, mentre que un 32,4% han assegurat que van mantenir les vendes. La patronal diu que tres de cada quatre negocis no han fet rebaixes aquest gener –l’any passat el percentatge va ser del 67,1%- perquè la caiguda de vendes i l’augment generalitzat dels costos els ho ha impedit.

L’estudi posa de manifest que el 77,6% de les empreses no ha hagut d’incrementar la seva plantilla durant la campanya de Nadal per la disminució de vendes que s’ha registrat. Després que la variant òmicron trunqués unes expectatives «optimistes», la meitat dels comerços de proximitat asseguren que la situació del seu negoci durant els pròxims mesos seguirà igual que fins ara, un percentatge que l’exercici anterior se situava en el 37,8%. No obstant això, la patronal considera que la disminució de contagis de les últimes setmanes i un horitzó «relativament més previsible» farà que la situació del sector «tendeixi a estabilitzar-se» i que la confiança dels consumidors «vagi creixent».