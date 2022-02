El centre tecnològic Eurecat Manresa ha desenvolupat i patentat dues tecnologies innovadores per predir el comportament de la xapa metàl·lica en el procés de conformat i en servei, així com per avaluar de forma més ràpida i econòmica la seva resistència a la fatiga i tenacitat de fractura, especialment interessant quan es tracta d’acers i aliatges d’alumini d’alta resistència utilitzats en la construcció de vehicles més lleugers.

En concret, el nou procediment ràpid per a l’avaluació de la resistència a la fractura de la xapa ofereix una solució més simple a partir d’una eina innovadora que permet obtenir un gran nombre de mostres en pocs minuts, el que simplifica i abarateix l’assaig. El centre «ha demostrat recentment en diverses publicacions científiques que la tenacitat de fractura és un excel·lent indicador de la resistència a impacte de la xapa i de la capacitat de ser transformada en processos de gran volum productiu sense defectes», afirma el director científic d’Eurecat, Daniel Casellas. Ambdues tecnologies han estat validades en el marc del projecte europeu FormPlanet, on participen fabricants d’acers i aluminis, empreses del sector de la xapa i fabricants de vehicles.