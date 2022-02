L’energia, la seva producció i el seu consum estan esdevenint, juntament amb l’alimentació i l’aigua, una qüestió estratègica. Millor dit, geoestratègica, perquè els interessos dels estats, de les empreses o de la població usen l’abundància o l’escassedat de l’energia com una arma d’amenaça, de defensa o de construcció d’hegemonies. Vegem-ne breument alguns llocs i episodis recents.

A Ucraïna ja existeix una enorme canonada, el Nord Stream 1, que des que es va fer el 2012 porta gas rus a Alemanya. Ara està pendent d’inaugurar el gasoducte Nord Stream 2, que ha despertat recels pel seu potencial com a instrument del Kremlin per asfixiar Ucraïna, tradicional país de trànsit de gas rus cap a països de la UE. Sumant els dos gasoductes germanorussos arribarien fins a 110.000 milions de metres cúbics de gas l’any al mercat europeu. La tensió actual entre Rússia i Occident situa Alemanya en una complicada posició amb el gasoducte. Als Estats Units i al gruix de la UE, sobretot a països de l’est, mai els va agradar el projecte. Per això, Alemanya intenta vendre que cal separar una acció comercial de la política. Però els interessos afloren. A favor Mecklenburg-Pomerània Occidental, el land on es troba el punt d’arribada a Alemanya, el risc de compensacions a les empreses que l’Estat alemany hauria d’afrontar en cas de cancel·lació, estimades en 12.000 milions d’euros, les constructores alemanyes Uniper/E.ON i Wintershall DEA (filial de BASF), l’angloneerlandesa Shell, l’austríaca OMV i la francesa Engie; i els russos que van desemborsar la meitat del cost.

Davant d’aquest pati, els altres estats europeus mouen fitxa. El ministre d’Energia qatarià, Saad al-Kaabi, va mantenir una reunió telemàtica amb la comissària d’Energia de la UE, Kadri Simson, en què «va afirmar que Qatar compleix les seves obligacions contractuals» i que mai «ha deixat de lliurar cap enviament a cap dels seus socis». I en aquest cas un dels candidats a punt d’arribada d’aquest gas seria Barcelona.

Mentrestant la Comissió Europea acaba d’incloure el gas natural i les nuclears en el catàleg d’energies verdes de manera transitòria fins a completar la transició cap a les renovables, el 2030. Això, que de moment és una proposta que tirarà endavant si la gran majoria de països membres no ho frenen, permetrà que les empreses privades que hi inverteixin es beneficiïn fiscalment de l’etiqueta sostenible per a la transició energètica. El gas només es considerarà sostenible fins al 2030 i la nuclear fins al 2045.

El partit dels Verds ho titlla de «greenwashing» i estats com Àustria, Luxemburg, Dinamarca i Espanya s’oposen a aquest etiquetatge d’energies verdes. Però l’eix francogermànic mana. I França defensa l’energia nuclear i Alemanya aposta pel gas. Les fonts d’energia de la Unió Europea són un terç que prové del petroli, el 15% de renovables i la Comissió proposa que el 22% del gas natural i el 13% de la nuclear canviïn de bàndol i passin al costat de les energies netes.

A Madrid, Q-Energy està comprant tot el que troba de renovables i pretén fer inversions milionàries. A Q-Energy hi participen inversors de family offices, companyies d’assegurances, fons de pensions i endowments niversitaris procedents de països de la UE, Amèrica, Àsia i Austràlia. I algunes de les fortunes espanyoles més grans, com la família Fluxà d’Iberostar, els Benjumea, els Gallardo d’Almirall, Torreal (de Juan Abelló) i els Riberas de Gestamp. La firma preveu llançar aquest any el cinquè fons de renovables. Actualment gestiona més d’1,2 GW d’energia solar fotovoltaica, 240 MW d’energia solar concentrada (CSP) i 300 MW d’energia eòlica a Espanya, Alemanya i Itàlia. A més, compta amb més de 8 GW en actius de desenvolupament actiu en diferents fases de maduració.

Mentrestant a l’Aragó i el País Valencià s’estan desenvolupant projectes faraònics d’energia verda, de què parlarem detalladament un altre dia, però davant dels quals Catalunya esdevindrà un consumidor passiu. I si badem, a sobre, rebrem l’impacte brutal de les línies d’alta tensió d’evacuació d’aquestes grans centrals solars o eòliques.

Així que, aquesta setmana, la consellera de Medi Ambient hagi visitat Dinamarca és bo. Anem dècades retardats respecte d’aquell país. A Dinamarca més del 40% de la seva electricitat prové de l’energia eòlica. I el 2028, el 100% de l’electricitat que consumiran els danesos serà renovable. Qui hi hagi viatjat contempla com a normal un bosc de molins de vent que, a més, en molts casos, són de propietat local o cooperativa. No s’entén, doncs, les protestes davant de l’afirmació incontestable de Teresa Jordà que Catalunya necessita almenys un gran parc eòlic marí (jo crec que més d’un) que alhora pot ajudar a delimitar zones de veda pesquera que en facilitin la regeneració. És la geoestratègia, imbècils, que diria aquell. O la geoenergia.