Cada vegada se sent parlar més de l’economia circular, i en aquest punt de la pel·lícula ningú dubta de les seves bondats i de la necessitat de dur-la a terme en la societat actual, però sabem què és realment i els propòsits que persegueix? La Fundació per a l’Economia Circular la defineix com «un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el màxim temps possible i es redueixi al mínim la generació de residus». Bé, es podria afirmar que es tracta d’un nou sistema econòmic i social que té com a finalitat la producció de béns i serveis, al mateix temps que redueix el consum i desaprofitament de les matèries primeres, aigua i fonts d’energia. Com que es tracta d’un model en què preval l’aprofitament dels recursos es converteix en una alternativa al sistema actual d’extracció-producció-consum i eliminació, és a dir, el model econòmic lineal, que esgota els recursos naturals i genera més contaminació. Es pretén, doncs, allargar la vida útil dels materials i residus i dotar-los d’una «segona vida». Aquest concepte abasta sectors tan diferents com la fabricació, la producció, la construcció i la mobilitat. A més, és previst que aquest nou model econòmic, que va a l’alça, generi milers de nous llocs de treball a curt i mitjà termini. Actualment, cada ciutadà del país genera l’any una mitjana de 460 kg de residus urbans, és a dir, sis vegades el seu pes mitjà. Aquesta dada impactant és una conseqüència del model econòmic lineal que ha imperat durant anys i que ha anat força lligat a les darreres revolucions industrials. Ens hem de mentalitzar que els residus no són deixalles, sinó que han de ser recursos que poden tenir noves vides i que en reciclar-los formen part d’un món que no deixa de girar. Un món més circular i sostenible. Un informe de la Unió Europea preveu la creació de 700.000 ocupacions netes fins a l’any 2030, dels quals 160.000 es generarien en les pimes espanyoles . Per aquest motiu, és de vital importància contribuir en el coneixement de l’economia circular entre les pimes, ja que constitueixen el 90% del teixit productiu de Catalunya. En el context de l’economia circular està agafant molta embranzida el concepte de l’ecodisseny. Per aconseguir un disseny sostenible, el producte ha de ser dissenyat per ser reutilitzat i reciclat. L’ecodisseny té en compte la variable ambiental com un criteri més a l’hora de prendre decisions en el procés de disseny dels productes. Per això, és necessari el concepte de les 7R, que corresponen a les inicials de les paraules següents: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i reciclar. Hi ha molts exemples d’economia circular, uns de molt coneguts i altres de més innovadors. En l’actualitat és força destacable el creixement de la demanda de productes d’empreses que fan servir com a recursos els seus propis residus o d’altres per generar beneficis. Un exemple evident és la redistribució d’aliments no consumits en restaurants. Altres exemples poden ser la fibra de taronja tèxtil procedent de pela de taronja que s’utilitza per elaborar teles com el raió i la viscosa per a la moda sostenible o els residus procedents de l’elaboració del vi com el pinyol, la polpa, la pellofa i tiges de raïm a partir dels quals s’elabora cuir vegà per a vestits o per a tapisseries d’automòbils, i molts altres exemples. Al nostre territori tenim el privilegi de tenir implantades l’Escola Politècnica de la UPC, on es duen a terme importants treballs de recerca en aquesta línia, i d’un centre com és Eurecat Manresa, amb personal tècnic altament qualificat, que a través de la seva potent Àrea de Sostenibilitat participa en diferents projectes nacionals i internacionals amb empreses de totes les mides i sectors, mirant d’obrir noves oportunitats de futur en aquest camp i desenvolupar tecnologies i solucions. L’objectiu final és transferir l’economia circular i tot el coneixement generat a la societat i al món empresarial del territori per generar un impacte positiu. Un exemple d’èxit seria el projecte CYCLO-SLAG, que desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit. Un altre projecte important és l’anomenat Sea4value, que, coordinat per Eurecat i amb la participació de socis de diferents països europeus, dissenya i implementa tecnologies per a la recuperació de minerals i metalls de salmorra dessalinitzada d’aigua de mar, amb l’objectiu de convertir les plantes dessalinitzadores en la tercera font de matèries primeres valuoses a la Unió Europea. L’aigua ofereix grans oportunitats de circularitat. De fet, Catalunya té percentatges elevats de recuperació d’aigües residuals en comparació amb altres països europeus. En el marc del projecte NextGen, es va més enllà de la reutilització de l’aigua i recupera l’energia i els materials continguts en l’aigua residual. Dins del projecte RECIBIL, es pretén fomentar i incrementar la circularitat de les bateries de vehicles híbrids i elèctrics i desenvolupar nous protocols d’identificació d’usos, a través de l’anàlisi del cicle de vida, per a bateries de segona vida. Sent sincers, som davant d’un concepte nou que ben mirat segurament no ho és tant. Els nostres avis ja donaven les peloies sobrants al bestiar, aprofitaven el paper de plata de la xocolata per embolicar, els sobres dels paquets del sucre per donar-los altres utilitats o el marro de cafè colat com a fertilitzant de l’hort, o, el mateix pa amb tomàquet, que era una manera d’aprofitar els crostons de pa que havien quedat al calaix i els tomàquets madurs. Malauradament, en una economia com la nostra no n’hi ha prou amb justificar una iniciativa econòmica privada només perquè salvarem el planeta; ara bé, si a això hi sumem que realment no és una despesa per a les empreses sinó que pot ser una oportunitat de negoci, llavors l’èxit d’aquest model econòmic està garantit. Entre tots, sí o sí, ho hem de fer possible.