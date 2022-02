La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, confia que es prengui «al més aviat possible» una decisió sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que el Govern proposa elevar fins als 996 euros mensuals, 31 euros més que el 2021.

Durant una roda de premsa des del Ministeri, amb el president de l’Eurogrup i ministre de Finances irlandès, Paschal Donohoe, Calviño va traslladar la voluntat de l’Executiu de donar oportunitat al diàleg perquè la seva aproximació es tingui en compte a l’hora de prendre una decisió. «Al meu entendre hem d’abordar la pujada al més aviat possible, i donar l’oportunitat als agents socials perquè expressin la seva visió sobre aquest tema, i és el procés de consulta que s’està produint aquests dies», va remarcar.

Ahir es va fer una reunió entre el Govern i els agents socials per abordar la pujada de l’SMI, que l’Executiu ha plantejat elevar fins als 996 euros mensuals, 31 euros per damunt de la quantitat actual (965 euros mensuals per catorze pagues), amb efectes des de l’1 de gener.

No obstant això, la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, no va confirmar la xifra per «respecte» a la negociació i es va limitar a dir que el camí recomanat pels experts es mou en un ascens per a enguany d’entre 22 i 40 euros al mes. En tot cas, va confessar obertament que a ella li agradaria «tenir un salari mínim de 1.000 euros», com demanen els sindicats.

Un cop feta la proposta, sindicats i empresaris es donaran un temps, fins demà, per consultar i debatre l’oferiment del Ministeri als seus respectius òrgans de direcció.

Preguntada per la reforma fiscal, la vicepresidenta primera va recordar que el Govern ha reunit un grup d’experts perquè presentin propostes a final d’aquest mes i va assegurar que aquesta serà la base sobre la qual l’Executiu treballarà de cara al futur.