El nombre de start-ups a Catalunya ha crescut un 11% el 2021, de manera que ja hi ha 1.900 empreses emergents, segons un estudi elaborat per Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. «És un ecosistema ampli que no para de créixer en qualitat i en quantitat», va dir ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. L’informe constata que les empreses emergents catalanes ocupen 19.300 persones i l’any 2020, tot i la crisi derivada de la covid-19, van mantenir «estable» la facturació, amb un volum global de 1.710 milions d’euros. Pel que fa a sectors, es dediquen principalment a la salut, els serveis empresarials i les TIC. En relació amb l’ocupació, el document detalla que, d’acord amb les últimes dades disponibles –corresponents al 2020-, les start-ups catalanes ocupen 19.300 persones, un 10% més que el 2019. El 2020 es van crear 1.800 nous llocs de treball.