L’empresa vigatana BTC (Business, Technology & Consulting) i la manresana Presaba (Prevenció i Salut del Bages) s’han fusionat per donar lloc a la societat Som Prevenció. Les dues empreses, consolidades en els seus respectius mercats, on operen des de fa més de 20 anys, comencen així una trajectòria conjunta, de la qual el nucli serà SalutEmpresa, que impulsa Mutuacat.

Som Prevenció té la seva seu a Manresa. El seu objectiu, segons fonts del nou projecte, és «liderar l’oferta de serveis a les empreses i a les persones en tot allò vinculat a la prevenció de riscos, la salut laboral, la coordinació d’activitats, la formació, la seguretat alimentària i els estudis tècnics que millorin les condicions de treball». La nova societat compta amb gairebé 60 treballadors, la meitat dels quals pertanyen al departament tècnic i una dotzena al quadre mèdic.

Segons el manresà Sergi Macià, responsable de la nova entitat, la voluntat del nou projecte consisteix a «sumar els lideratges de Presaba i BTC en les seves àrees de prevenció i seguretat alimentària per crear un espai de serveis a les empreses, on la salut laboral sigui la prioritat a través d’eines com la formació i els estudis tècnics».

La nova entitat acompanyarà més d’un miler d’empreses en la promoció de la salut laboral, a través de diverses vies de treball. Una de les principals serà la integració en les organitzacions de la cultura preventiva, amb l’establiment de mesures de seguretat, i conscienciant els treballadors i els empresaris, i instaurant alhora accions que permetin reduir la sinistralitat laboral.

L’àrea tècnica sumarà l’experiència de Presaba en la coordinació en obres, els estudis de màquines o la higiene industrial, amb l’expertesa de BTC en els estudis ergonòmics i els estudis psicosocials, segons expliquen els promotors del projecte.

Per a l’àmbit de la salut, a banda de la realització de revisions regulars de salut als treballadors i totes aquelles activitats vinculades a la vigilància de la salut, Som Prevenció compta amb «un grup de persones especialitzades en la promoció i implantació de sistemes de prevenció cardiovascular i reanimació». Aquesta divisió, anomenada Reanima, té com a objectiu «fer arribar a la major part possible de la població les tècniques de reanimació cardiopulmonar i situar desfibril·ladors de manera estratègica perquè aquests puguin ser utilitzats en cas d’emergència».

Som Prevenció es presenta per ser «un referent en formació». Segons dades de Presaba, en aquest darrer any, més de 15.000 persones s’hi han format en les àrees de prevenció de riscos laborals, seguretat alimentària i medi ambient. El departament compta amb alumnes de més de 20 països, alguns dels quals participen en els programes que porta a terme BTC Centre d’Estudis Superiors, com a centre vinculat de la Universitat de Vic- UCC.

Som Prevenció és també un centre acreditat per la Fundació Laboral del Metall i la Fundació laboral de la Construcció i compta amb una programació estable de formació presencial per aquest any 2022 a Vic, Manresa i Barcelona.

El proper pas de la nova entitat està previst que sigui l’obertura d’una delegació a Girona, per continuar després amb l’objectiu de ser present amb seus pròpies a totes dels demarcacions catalanes.