La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) reclama més coordinació entre oferta i demanda a la comarca. Segons la patronal, la major part de les persones aturades són del sector de serveis, personal administratiu/ comptable, o personal del sector de la indústria, concretament operaris.

En aquest context, l’entitat assegura que el 32% de les ofertes de feina que rep són vacants d’operaris i oficis (construcció, electricistes, mecànics i manteniment, entre d’altres), oficis, apunta la patronal, «en els quals cada dia hi ha menys personal interessat en cobrir les places». També reben ofertes de personal qualificat (enginyers, comptables, personal amb càrrec de responsabilitat), perfils professionals «que solen marxar del nostre territori». Per això l’entitat fa una crida a les administracions perquè «tinguin en compte aquest buit professional a l’hora d’invertir en formacions ocupacionals subvencionades, «ja que hi ha sectors, com els dels oficis que s’estan deixant de banda, però a la vegada és on falten professionals». L’entitat també reclama més plans d’ocupació, o d’altres programes relacionats amb aquests àmbits.

La UEA insisteix alhora en «la necessitat de potenciar la formació professional entre els joves degut a la manca de perfils especialitzats», i posa damunt la taula «la problemàtica de la manca de places en els centres de formació professional com l’INS Milà i Fontanals, i la urgent necessitat d’ampliar-lo per poder oferir més places».

Segons la patronal, «cal una relació més estreta entre empreses i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i s’han de potenciar aquells estudis -Cicles Formatius- que demanden majoritàriament les empreses per posar-hi solució». La UEA recorda a les persones que busquen feina que poden fer-ne una recerca a www.uea.cat, on hi ha publicada una borsa de treball amb ofertes de feina d’empreses del territori.