El Berguedà ha tancat el 2021 amb un total d’11.507 llocs de treball al desembre, una xifra que representa un 2,3% més que el mateix mes del 2019 abans de la crisi sanitària i també la xifra més elevada des del 2010 per a un mes de desembre.

Es tracta d’una dinàmica més positiva que al conjunt de Catalunya, on els llocs de treball han crescut interanualment el 4,2%, mentre que a la comarca ho han fet el 5,6%. En paral·lel, l’atur també es redueix però encara es manté per sobre respecte el desembre del 2019.

En canvi, el teixit empresarial, que creix el 3,8% interanual, encara se situa el 4,4% per sota dels nivells previs a la covid-19. En data de 31 de desembre del 2021, al Berguedà hi havia 1.247 empreses, la segona xifra més baixa en els últims 10 anys després de la del 2020.

Aquestes dades s’extreuen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. L’anàlisi va ser presentada ahir pel president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix, i el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) Lluís Vall.

«Ens estem aproximant a les dades del 2019. Estem en uns nivells de competitivitat molt baixos, però esperem arribar als nivells del 2019, que va ser molt positiu pel Berguedà», va destacar Lluís Vall. En canvi, Joan Boix es va mostrar menys optimista i va recordar que l’increment de llocs de treball no el genera la indústria sinó el sector públic. «Recuperarem el que hem perdut, però estem estancats, no avancem», va apuntar Boix.

Pel que fa a la competitivitat empresarial, Vall i Boix van coincidir a ressaltar la importància d’atraure empreses i d’aconseguir que les que hi ha siguin més grans, per la qual cosa creuen que és imprescindible tenir més sòl industrial i que hi hagi més ambició.

«Volem que les empreses es quedin i que creixin. Però tenim una actitud conservadora. Pel seu sentiment més tradicional tenen dubtes de si créixer o no», va sostenir el president de l’Agència de Desenvolupament. «Tenim un nivell d’empresa massa petit, haurem de potenciar que n’hi hagi de més grans», va afirmar en la mateixa línia el president de la Cambra.

D’altra banda, el 2021 va acabar amb una taxa d’atur del 10,4% i 1.792 persones inscrites en les llistes d’aturats. Des de l’any 2008, aquestes xifres en un mes de desembre tan sols són superades per les de 2019. La disminució anual és més elevada entre els homes (-28,1%) que entre les dones (-14,6%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat, del -46,9% de les persones menors de 30 anys al -0,5% de 55 anys o més.

En aquest sentit, Vall va remarcar que sempre hi haurà un atur cronificat que voltarà el 5%, sobretot entre les persones majors de 55 anys. «Tant de bo poguéssim arribar a un atur zero. Aplicant les mesures que ens fan falta ens hi podríem aproximar», va assegurar Lluís Vall.

Més assalariats

Pel que fa al règim d’afiliació, s’observa un creixement més intens entre els assalariats (7,6%) que entre els autònoms (1,2%). Respecte als nivells previs a la crisi, el nombre d’assalariats registra la dada més elevada per a un mes de desembre des del 2009, mentre que la dada d’autònoms és la més elevada des del setembre de 2019.

Més afiliats per residència

Els afiliats segons la residència padronal han augmentat el 2,5% a la comarca del Berguedà respecte a un any enrere, fins a les 15.618 persones a finals de desembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012, només per darrere de la del juny del 2021. En comparació al desembre del 2019, abans de la crisi, també es registra un lleuger increment (+1,3%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, es detecta que hi ha un 36% més d’afiliats segons residència padronal que afiliacions. El motiu d’aquesta diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una altra comarca de Catalunya per treballar.