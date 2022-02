Brussel·les ha presentat un pla dotat amb uns 12.000 milions d’euros per augmentar la producció de xips a la Unió Europea. Tal com va avançar al setembre, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciat una nova llei per superar l’actual escassetat de semiconductors, un producte estratègic per a molts sectors. L’executiu comunitari espera que s’arribin a mobilitzar uns 43.000 milions d’euros gràcies a les inversions del sector privat. «Els xips són crucials gairebé en qualsevol dispositiu», va dir ahir Von der Leyen.

Amb aquesta nova normativa, encara pendent d’aprovació, l’executiu comunitari pretén que la producció europea de xips representi el 20% del mercat mundial el 2030. Actualment, només representa el 9% i la UE és molt dependent de l’Àsia. Amb la Iniciativa Europea per als Xips, la CE vol finançar més recerca i producció en semiconductors d’última generació.