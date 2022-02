El preu dels habitatges d’obra nova ha augmentat un 14,4% a Catalunya el 2021, fins als 4.421 euros per metre quadrat útil, segons l’estudi d’oferta d’habitatge de nova construcció elaborat per l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). L’entitat atribueix l’increment al fet que hi ha hagut una «reactivació» de l’obra nova arreu del territori, que ha provocat que algunes zones hagin crescut «fora» del seu ritme habitual.

El president de l’associació, Xavier Vilajoana, ha considerat que l’augment de preus té «un vessant positiu», que és que l’obra nova s’està «estenent» més enllà de Barcelona.