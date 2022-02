Banco Santander ha comunicat a la seva plantilla de la xarxa d'oficines que l'horari de caixa s'ampliarà tres hores, fins a les 14 hores, a partir de dilluns que ve, 14 de febrer, segons han confirmat fonts de l'entitat a Europa Press.

D'aquesta manera, el banc prestarà atenció als seus clients en finestreta des de les 08.30 h del matí fins a les 14 h del migdia, a diferència de l'horari actual, que havia quedat reduït fins a les 11 h. Per a les oficines 'Smart Red', l'horari també s'amplia, de 09 a 14 h.

Els no clients del Santander només podran fer l'operativa de caixa dimarts i dijous, de 09 h a 10.30 h. Aquest horari també es manté per a tots els pagaments de rebuts en efectiu.

La presidenta de Santander, Ana Botín, va assegurar, durant la presentació de resultats corresponents al 2021, que el banc estava treballant en noves mesures per atendre les persones grans i va assenyalar que les oficines tenen personal suficient per atendre de manera preferent a aquest col·lectiu.

Botín va afirmar que el model del seu banc "combina el tracte personalitzat amb el que avui ens demanen els clients, que és operar amb el mòbil", i va reiterar que l'entitat "no està anant gaire ràpid en els canvis, sinó d'acord amb el que demanen els clients".

Aquest anunci es produeix després que Carlos San Juan, de 78 anys, emprengués una campanya per sol·licitar una "atenció més humana" a les sucursals bancàries. Precisament ahir, aquest jubilat va fer l'entrega simbòlica de les 600.000 signatures recollides a la campanya 'Sóc gran, però no idiota' al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i al Banc d'Espanya.

A la reunió amb el ministeri d'Economia, la vicepresidenta primera i ministra, Nadia Calviño, va avançar a San Juan que a finals d'aquest mes hi haurà un pla de "mesures eficaces" per a la inclusió financera, amb especial atenció als serveis a les entitats bancàries.

Per la seva banda, el president de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), José María Roldán, ha anunciat avui que, juntament amb CECA i UNACC, presentaran a Economia una modificació del protocol estratègic per donar una solució de caràcter permanent per a la gent gran que no pugui utilitzar els canals digitals.

"El problema que ha posat de manifest Carlos San Juan existeix, és diferent del que teníem identificat i és real", ha comentat el president de l'AEB, que ha recordat que el sector bancari va subscriure l'any passat un protocol estratègic orientat a garantir la prestació de serveis en l'àmbit rural, conscient que la transformació digital podia generar certes tensions d'exclusió financera.