La marca manresana de joieria i accessoris Tous va tancar 2021 amb una facturació de 384 milions d’euros, un 37 % més que la registrada el 2020, amb la qual cosa l’empresa va recuperar pràcticament les xifres prepandèmia un any abans del previst i va consolidar les seves vendes online.

En una trobada amb els mitjans, el conseller delegat de Tous, Carlos Soler-Duffo, va qualificar el 2021 com un any «molt bo», malgrat començar amb un quadrimestre més complicat del que esperaven per les restriccions que patien alguns dels mercats i acabar afectats per problemes de subministraments, principalment a l’àrea de complements i no tant en joieria, en disposar de fàbrica pròpia a Sabadell. Així, malgrat que el 2021 va tancar amb un 2,8 % menys de facturació que el 2019, a causa dels problemes dels primers mesos de l’any, en els últims set mesos va aconseguir el nivell més elevat de negoci, fins i tot per sobre de les xifres precovid, tendència que s’està mantenint aquest 2022.

L’exercici 2021 encara va estar condicionat per les restriccions imposades per controlar la pandèmia i per decisions estratègiques preses el 2020 que van reduir un 8 % el perímetre comercial de l’empresa en sortir d’alguns mercats on tenien poca presència, com Argentina, Romania o Bulgària. Si les xifres haguessin estat comparables respecte a mercats, botigues existents i capacitat d’obertura de botigues, la firma hauria crescut el 2021 un 12 % en vendes respecte del 2019.

Després de passar el més dur de la pandèmia, Soler-Duffo va explicar que el 2021 ha estat un any «molt millor del previst» i s’ha notat més «alegria» en el consum. Encara que no han tancat les xifres financeres de 2021, el directiu va assegurar que la rendibilitat de la companyia també s’aproparà als nivells d’abans de la pandèmia i tot indica que 2022 serà també un «bon any».

El pes digital de les vendes s’ha consolidat durant el 2021 fins a suposar ja el 21 % del total, després de passar durant el 2020 d’un 8 a un 20 %, a causa de l’impuls que ha viscut el comerç online durant la pandèmia, i ja són 26 els països que compten amb aquest servei. Per a la companyia, la digitalització és clau en la seva evolució d’un model centrat en el comerç tradicional a un model omnicanal, molt basat en el client final. Actualment, la joieria representa el 70 % del negoci, els complements el 20 % i la rellotgeria el 10 %.