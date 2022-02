Els sindicats han remarcat que la pujada de l'SMI és "una bona notícia" malgrat "l'espectacle polític" i el no de la patronal, a qui atribueixen un discurs "absurd". El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que l'acord garanteix un "salari mínim digne" i ha etzibat als empresaris que "s'ho facin mirar" si apujar el sou més baix "30 i escaig euros suposa problemes". "L'increment, a les persones, no els servirà ni per pagar la factura de la llum", ha dit en una atenció als mitjans convocada amb motiu de la visita de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, a Catalunya. La pujada implicarà increments de sou per 237.800 catalans, el 8,3% dels treballadors que cotitzen, segons càlculs de la UGT.

L'increment fins als 1.000 euros en 14 pagues afectarà a més dones que homes, ja que són elles qui cobren sovint els sous més baixos. En concret, 122.900 dones es veuran beneficiades per aquest augment. Els sindicats que han firmat l'acord han remarcat que aquest no ha de ser l'últim augment de la legislatura. Així doncs, Ramón González, secretari general de la Federació Serveis de CCOO de Catalunya, ha assenyalat en la mateixa atenció als periodistes que aquest és "un pas en la bona direcció" que s'ha de concloure amb l'equiparació amb el 60% del salari mitjà estatal, tal com marca la carta social europea. González ha remarcat que la pujada "intensíssima" de més del 30% de l'SMI ha sigut compatible amb la recuperació econòmica. UGT ha afegit que arribar a 1.000 euros d'SMI és positiu perquè és una demanada del sindicat des del 2006 però ha advertit que el sou "continua sent baix" i més a Catalunya, on el nivell de vida és més alt. Ros ha afirmat que el discurs de la patronal catalana és "absurd" perquè representants de Foment i Pimec han fet declaracions públiques demanant increments de salaris "però quan s'apugen estan en contra". "Que s'ho facin mirar", ha etzibat Ros. Pel que fa a la CEOE, el líder d'UGT a Catalunya ha dit que el seu 'no' era "previsible", de la mateixa manera que també van rebutjar la revalorització de les pensions amb l'IPC. També ha celebrat aquest increment dels sous més baixos la presidenta balear, que ha valorat "extraordinàriament bé" la mesura. "La patronal hauria de fer un esforç per entendre que venim de moments complicats i que els que pitjor ho han passat, han sigut els treballadors", ha afirmat Armengol. En la mateixa línia que les organitzacions sindicals, ha apostat per continuar amb aquesta "línia ascendent d'augment de l'SMI", ja que es tracta "d'una reivindicació absolutament justa". La presidenta balear ha recordat que els sindicats van aconseguir un increment del 17% dels salaris recollits al conveni de l'hostaleria de les illes. A banda d'increments salarials, Armengol ha dit que la indústria turística ha de cercar el benestar no només del visitant sinó també del treballador. En aquest marc, s'hi inclou l'obligació als hotels balears que els 300.000 llits siguin elevats, per evitar moltes de les malalties professionals "que estan obligades a patir" el col·lectiu de cambreres de pis, que majoritàriament són dones.