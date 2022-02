La família surienca Reguant ha venut el 100% de l’empresa local Remosa, que l’any passat va celebrar el seu quarantè aniversari, al grup multinacional ACO. Remosa (Recobriments i Modelats SA) s’incorpora així a aquest grup alemany també familiar «per potenciar els lideratges d’ambdues companyies», segons han explicat fonts d’ACO en un comunicat. La divisió a la península d’ACO, ACO Ibèria, és líder a Espanya i Portugal en sistemes de drenatge, canalització i gestió d’aigües pluvials. Remosa, per la seva banda, és una empresa de referència en el disseny i fabricació de solucions per al tractament, la depuració i la regeneració d’aigües residuals.

Per a Valentí Reguant, fins ara director general de Remosa, la venda és «una bona notícia per a la companyia». Reguant assegura que l’operació permetrà no només mantenir les instal·lacions a Súria i a Noblejas (Toledo), sinó potenciar-les. «La intenció d’ACO és créixer tant en producte com en mercat i posaran recursos per fer-ho», explica Reguant, que detalla que el grup té un pla estratègic per als propers vuit anys, encara que no hi ha la concreció de quina seria la inversió prevista a les instal·lacions surienques. Remosa compta amb una plantilla de 40 empleats a Súria i 18 més a Noblejas. Reguant, però, ja avança que en els propers mesos l’empresa haurà d’incorporar «mitja dotzena» de treballadors, en les àrees tècnica i d’exportació, una ampliació ja prevista abans d’una venda que es va tancar el passat 31 de gener. Valentí Reguant, però, es mantindrà encara un temps vinculat a l’empresa per fer el traspàs, segons ha confirmat a aquest diari. Reguant ha declinat donar detalls de la xifra per la qual s’ha tancat la venda de l’empresa.

L’operació s’ha produït ara, explica Reguant, perquè «ACO va presentar un projecte engrescador que hem considerat una gran oportunitat perquè l’empresa continuï líder al mercat». Ara és un molt bon moment per al sector, diu Reguant, ja que «el reaprofitament de les aigües residuals és un factor estratègic per a la UE», en el marc de la lluita contra el canvi climàtic. Especialment a Espanya, ja que l’Estat ha estat multat els últims anys per no complir amb les directrius europees en aquest àmbit.

Remosa va facturar 7 milions d’euros el 2021, el 10% més que l’any anterior. El 80% de la seva activitat comercial està orientada al mercat espanyol, i la resta a Portugal, el sud de França i el nord d’Àfrica. El 60% del seu negoci el representa el tractament d’aigües residuals, mentre que la resta és la fabricació de dipòsits per a la recollida d’aigües pluvials.

El grup alemany ACO, per la seva banda, té presència en 46 països arreu del món, té una plantilla conjunta de més de 5.000 persones i el 2021 el va generar un volum de negoci superior als 1.000 milions d’euros.