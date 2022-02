La direcció de Seat va obrir la porta ahir davant dels sindicats a una possible retallada de l’ocupació per l’excedent de mà d’obra que s’estima comporta la fabricació del vehicle elèctric, que es calcula requereix un 30% menys d’hores de treball que el de combustió. Aquest plantejament s’ha posat sobre la taula durant la primera reunió oficial de la negociació del nou conveni col·lectiu, que anirà del 2022 al 2026, segons ha denunciat el president del comitè d’empresa, Matías Carnero, i els dos sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Per la seva banda, la companyia automobilística ha assegurat que ha traslladat als sindicats la necessitat d’aprofitar els pròxims cinc anys, fins a l’arribada del cotxe elèctric, per «reorganitzar-nos i assegurar una adaptació progressiva».

En aquest escenari, Seat ha afirmat que «la transformació a produir cotxes elèctrics comporta una reducció del 30% d’hores de fabricació», però que això no ha de «derivar en el 30% de reducció de la plantilla». En aquesta línia, la direcció assegura que està treballant per augmentar els volums de producció en els pròxims anys «i poder compensar parcialment aquesta disminució». La interpretació que fan els sindicats de la reunió és diferent i, en un comunicat conjunt, UGT i CCOO van assegurar que l’empresa els ha traslladat que la situació actual és d’un excedent de plantilla fins al 2026, encara que no l’ha quantificat. Les centrals han expressat la seva inquietud pel fet que l’empresa hagi tret a relluir aquest excedent al mateix temps que ha posat sobre la taula «la necessitat de ser competitius» per abordar el procés de transformació cap al cotxe elèctric.