La Comissió Europea eleva una dècima fins al 5,6% la previsió de creixement del PIB espanyol el 2022 i manté en el 4,4% l’increment el 2023. Les projeccions d’hivern de l’executiu comunitari mantenen sense grans canvis els càlculs per a l’economia espanyola després de la revisió a la baixa en les projeccions de la tardor, en les quals ja va rebaixar vuit dècimes els càlculs de creixement del PIB espanyol aquest any. Amb aquestes previsions, el PIB espanyol serà el segon que més creixi aquest any a la Unió Europea, només superat pel de Malta. Tanmateix, l’economia espanyola, amb una revisió a l’alça de quatre dècimes el 2021 fins al 5%, se situa en onzè lloc en creixement a l’eurozona el 2021, lluny de països com França o Alemanya.

Brussel·les argumenta que el creixement de l’economia espanyola s’impulsarà el segon trimestre de l’any després que en el primer hagi patit «efectes adversos» per l’increment de contagis de covid. Per exemple, l’augment de baixes per contagis que serà un «fre» per a l’oferta en el mercat de treball. Segons els càlculs de la Comissió Europea, Espanya no recuperarà el nivell de PIB previ a la pandèmia fins al 2023. El consum privat i la inversió, diu, seran els principals factors de creixement per a l’economia espanyola tant el 2022 com el 2023.