Els afiliats a la Seguretat Social a la Cerdanya han augmentat un 7,9% durant el mes de gener. Es tracta d'una de les tres comarques que ha experimentat el major increment al país en relació al gener del 2021, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els increments més destacats es van produir a l'Aran, amb un 14,4%, i a l'Alta Ribagorça (6,9%).

Pel que fa a les tres comarques més poblades de Catalunya i que agrupen més de la meitat dels afiliats, al Barcelonès van registrar un increment del 3%; al Vallès Occidental va ser del 2,5% i al Baix Llobregat del 2,3%. A tot Catalunya, el nombre d'afiliats va augmentar un 3,4% durant el gener en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins als 3.320.061. En canvi, en relació al desembre, van retrocedir un 0,6%.

En aquest cas, la reducció del nombre d'afiliats ha disminuït en 31 comarques catalanes i a l'Aran. El descens més important va ser al Tarragonès, amb un 2% menys; seguits del Pallars Sobirà (-1,9%), l'Alt Empordà i la Cerdanya, ambdues amb un 1,5% menys. D'altra banda, hi ha deu comarques on la variació va ser positiva, encapçalades per l'Alt Camp, seguit de l'Anoia i el Bages, cadascuna amb una pujada del 0,5%.

D'altra banda, durant el mes de gener, el nombre d'afiliats va ser superior entre les dones, amb un 3,7% anual més, que entre els homes, amb un 3,2% anual més, al conjunt de Catalunya. A totes les comarques va pujar tant el nombre d'homes i dones afiliats, excepte a la Terra Alta, on els homes afiliats van retrocedir un 0,4%.

Per edats, al gener el 16,1% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,4%; els de 45 a 54 anys, el 28,6%, i els de 55 anys o més, el 18,9% del total. En relació amb el mateix mes de l'any anterior tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït al conjunt de Catalunya (-0,3%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l'únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet en 31 comarques.

Percentualment, el col·lectiu de joves ha augmentat molt més que la resta de grups i en totes les comarques. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 10,2% i on ha estat més elevat és a Aran (37,4%), la Cerdanya (20,5%) i l'Alta Ribagorça (19,1%).

També van créixer els afiliats entre 45 i 54 anys, que van augmentar un 3,9% al conjunt de Catalunya i en totes les comarques, encapçalades per l'Aran, amb un 14,2% més i la Cerdanya (8,7%). D'altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 4,9% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment a Aran (9,8%) i al Baix Penedès (9,6%).

Al gener, el 84,7% dels afiliats a Catalunya van ser de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representaven el 15,3% del total. L'augment interanual d'aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (9,3% i 2,5%, respectivament) i a totes les comarques i Aran. La Segarra és la comarca on la proporció d'afiliats estrangers és més elevada (30,9%) i dobla la mitjana catalana.

Per sectors, el dels serveis –que concentra un 78,5% del total d'afiliacions- va registrar un increment interanual del 4,2%, fins a les 110.000; el sector industrial ha augmentat un 1,6% el nombre d'afiliacions al gener en relació amb un any enrere (7.634 afiliacions). En canvi, l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social (-375), fet que representa una disminució del 0,7% interanual.